(Görüntülü Haber) Başsavcı: Mağdur edebiyatlarına kanmayın

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Antalya), () YALVAÇ Cumhuriyet Başsavcısı Adem Babacan FETÖ soruşturmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı ve muhtarlara FETÖ'cülerin mağdur edebiyatı yapmalarına kulak asmamalarını söyledi. Yalvaç Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve kurum amirleriyle aylık değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Babacan, FETÖ/PDY soruşturmalarının devam ettiğini, daha önce haklarında işlem yapılanlarla ilgili dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. Soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Babacan, "Sizlere gelerek mağdur olduklarını, suçsuz olduklarını söyleyerek mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bunlara pek kulak asmayın. Biz buradayız, işin başındayız. 'Ben şöyleydim, ben böyleydim, yok şuydum, yok buydum, yok ben böyle mağdur oldum, benim alakam yok' gibi sözlere pek itibar etmeyin" dedi. Başsavcı Babacan, şöyle dedi: "Kimseyi gözaltına almaya, kimseyi tutuklamaya sevk etmeye ya da nezarethanede bulundurmaya meraklı değiliz. Ama kamu vicdanı var. Biri suç işlediyse muhakkak gereği yapılacaktır. Malum sizler de biliyorsunuz 17-25 Aralık'tan sonra neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu tarihten sonra safını belli eden etti. İşte 'ben bilmiyordum, etmiyordum', herkes biliyordu ne yaptıklarını, ne ettiklerini. İşte bu yüzden sizlerden istirhamım pek dedikodulara itibar etmeyin, mağdur edebiyatlarına kulak asmayın. Yalvaç için şunu söyleyeyim; biz de evrakları yavaş yavaş bitirmek üzereyiz en kısa sürede davaları açacağız. Herkesin istediği olacak, kamu vicdanı rahatlayacak." Yalvaç'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 400 kişi hakkında soruşturma yapılırken, bunlardan 90'ı tutuklandı.