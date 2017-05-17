(Görüntülü Haber) Başsavcı Alper ve şoförü için 3 bin kişiye lokma

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta çarşamba günü trafik kazasında ölen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli için adliye önünde lokma döktürdü. Geçen 10 Mayıs günü Kocabaş Cezaevi'ne giderken, meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için bugün Denizli Adliyesi önünde lokma hayrı yapıldı. Lokma hayrına Vali Ahmet Altıparmak, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ünal Yalçınkaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, 11'inci Komando Tugay Komutanı Albay Gültekin Yaralı, başsavcı vekilleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları, Alper'in eşi hakim Hatıran Alper ve Akşehirli'nin yakınları da katıldı. Lokma hayrına katılanlar, Başsavcı Alper'in eşi Hatıran Alper'e başsağlığı diledi. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Başsavcı Alper için lokma hayrına katıldıklarını, sevilen bir hukuk ve devlet adamı olduğunu, can dostu bir insan olduğunu söyledi. Alper ve Akşehirli için 3 bin kişilik lokma dağıtıldı.