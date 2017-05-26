(Görüntülü Haber) Başsavcı Alper'e vefa klibi

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de makam şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için mesai arkadaşları video klip hazırladı. Denizli Adliyesi çalışanlarının hazırladığı, Başsavcı Mustafa Alper'i anlatan 4 dakika 43 saniyelik video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve FETÖ soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, evli 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Alper, geçen 10 Mayıs'ta şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte bulunduklara araca kamyon çarpması sonucu öldü. Suikast iddialarının da yoğun olarak gündeme geldiği kazayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken, Denizli Adliyesi çalışanları yaşamını yitiren Başsavcı Alper'e vefalarını hazırladıkları video kliple gösterdi. Adliye personeli tarafından hazırlanan 4 dakika 43 saniyelik video klipte, Başsavcı Mustafa Alper'in Denizli'de göreve başladığı 2015 yılı Temmuz ayından, yaşamını yitirdiği güne kadar katıldığı etkinliklerdeki konuşmalarından bölümler verildi. FETÖ soruşturmalarıyla ilgili yaptığı konuşmalar, açıklamalar ve gazete kupürleri gösterildi. Alper'in zeybek oynama görüntüleri de görüntüde yer aldı. Bozkurt Kadın Açık Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlüler için oluşturulan atölyelerdeki üretimlere yer verildi. Adliye çalışanlarının vefa klibi 'Mekanın cennet olsun, seni unutmayacağız' mesajıyla sona erdi. Alper'in mesai arkadaşları, hazırladıkları klibi, sosyal medya hesaplarından, duygularını da dile getirerek paylaştı.