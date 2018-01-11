türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
İstanbul'da henüz kar yok kış lastiği cezası var
Sürücüleri şoke eden ceza... Kar...
Şehit karı-kocanın köylüleri korucu oldu
Mezarları 27 yıl sonra şehitliğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...

(Görüntülü Haber) Basketbol aşkı için her hafta 750 kilometre yol yapıyor

BURDUR Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü'nün takım kaptanı Kevser Sungur (18), takımının antrenman ve maçları için her hafta üniversite eğitimi gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Sunfur, ortaokulda tanıştığı...

BURDUR Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü'nün takım kaptanı Kevser Sungur (18), takımının antrenman ve maçları için her hafta üniversite eğitimi gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Sunfur, ortaokulda tanıştığı ve bir daha kopamadığı basketbol sevgisi dolayısıyla her hafta 750 kilometre yol kat ediyor. Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü'nün takım kaptanı Kevser Sungur, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıfta eğitim görüyor. Ortaokuldaki öğretmeni ve takımının antrenörü İsmail Davaz sayesinde basketbolla tanışan Sungur, bir daha bu oyundan kopamadı. HER HAFTA 750 KİLOMETRE YOL YAPIYOR Üniversiteyi kazanınca ailesi Tokat'a taşınan Kevser Sungur, her hafta takımının antrenmanı ve maçları için eğitim gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Haftanın 2 günü antrenman, hafta sonu da maç için Burdur'a gelen Sungur, basketbol oynamak için her hafta otobüsle yaklaşık 750 kilometre yol yapıyor. Gölhisar'da ortaokul öğrencisiyken öğretmeni İsmail Davaz sayesinde basketbola başladığını anlatan Sungur, "Daha sonra Burdur Spor Lisesi'ni kazandım. Şu anda Antalya'da üniversite eğitimime devam ediyorum. Basketbola olan sevgim ve İsmail hocama vefa borcumdan dolayı her hafta antrenmanlar ve maçlar için 750 kilometre yol gidip, geliyorum" diye konuştu. Ligde genç bir takımla mücadele ettiklerini söyleyen Sungur, "Takımımıza Gölhisarlıların ve Burdurluların sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. "ÖRNEK SPORCU" Takım antrenörü İsmail Davaz da Kevser Sungur'un yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Özveriyle çalışan, küçük takımdan başlayıp, bölgesel lig takımında kaptanlık yapan önemli bir sporcum. Arkasından gelenlere örnek olan bir sporcum. Fedakarlık yapıp, Antalya'dan her hafta hem antrenmanlara hem de maçlara gelip gidiyor. Özel bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda daha büyük liglerde oynayabilecek kapasitede, gurur duyduğum bir oyuncu" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314