ANKARA'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi, hafif şekilde yaralandı. Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda, öğle saatlerinde Serkan G. yönetimindeki 06 T 4153 plakalı taksiyle Sezgin S. idaresindeki 69 K 0310 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan G., Sezgin S., Lokman E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Devrilen kamyonetin vatandaşlar tarafından düzeltilmesi dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Görüntülü Haber) Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
ANKARA'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi, hafif şekilde yaralandı. Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda, öğle saatlerinde Serkan G. yönetimindeki 06 T 4153 plakalı taksiyle Sezgin...
01 Mart 2017 Çarşamba 12:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.