(Görüntülü Haber) Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi, hafif şekilde yaralandı. Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda, öğle saatlerinde Serkan G. yönetimindeki 06 T 4153 plakalı taksiyle Sezgin S. idaresindeki 69 K 0310 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan G., Sezgin S., Lokman E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Devrilen kamyonetin vatandaşlar tarafından düzeltilmesi dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.