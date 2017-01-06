ANKARA, () - ANKARA'nın Polatlı İlçesi'nde, okula giden öğrenciler tarafından, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'ndeki Akasya Sokak üzerinde, sabah okula giden 2 öğrenci, bir duvar kenarına bırakılan poşeti fark etti. Merakla poşeti açan çocuklar, kar üzerinde donmuş haldeki bebek cesediyle karşılaştı. Büyük korku yaşayan çocuklar, durumu yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, Adli Tıp morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Başkentte poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
ANKARA, () - ANKARA'nın Polatlı İlçesi'nde, okula giden öğrenciler tarafından, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'ndeki Akasya Sokak üzerinde, sabah okula giden 2 öğrenci, bir...
06 Ocak 2017 Cuma 11:36
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