(Görüntülü Haber) Başkentte açlık grevine destek veren gruba polis müdahalesi

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,() ANKARA'da Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahale sonrası 3 kişi gözaltına alındı. OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek isteyen yaklaşık 20 kişi Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi. Burada ateş yakıp türküler söyleyen grubun çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis dağılmaları konusunda uyarıda bulundu, üç dakika süre verdi. Grup dağılmayınca, polis gruba müdahale etti. Önce yakılan ateşi söndüren polis daha sonra direnen üç kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Bu esnada çıkan arbedede polis biber gazı ile müdahale etti. Gözaltına alınan üç kişi polis aracına götürüldü. Ayrıca İnsan Hakları Anıtı önünde kullanılan malzemelerin tamamı polis ekipleri tarafından toplandı. Öte yandan, polisin müdahalesi sırasında biber gazından fenalaşan yaşlı bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırıldı. Yerde yatarak gözyaşı döken yaşlı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.