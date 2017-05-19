(Görüntülü Haber) Başkentte 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de (4)

Özkan ARSLAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Atakürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra öğrencilerle Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi. Başkentte ilk tören, Anıtkabir'de yapıldı. Tören öncesi yüzlerce öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e girdi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Kılıç, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP SOHBET ETTİ Bakan Kılıç, buradan Anıtkabir önünde toplanan öğrencilerin yanına geçerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrencilerle sohbet eden Kılıç, bir de 'selfie' yaptı. Tören için Anıtkabir'e gelen öğrenciler, aralıklarla yağan yağmura rağmen tören bitimine kadar Anıtkabir önündeki bekleyişini sürdürdü. Tören sonrası öğrenciler, arkadaşlarıyla Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.