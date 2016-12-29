ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, başkenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Esnaf, sabah dükkanı önünde biriken karları temizlerken, işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yollarda güçlükle yürüyebildi.
(Görüntülü Haber) Başkent kar altında
ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, başkenti kısa sürede beyaza bürüdü....
29 Aralık 2016 Perşembe 11:06
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