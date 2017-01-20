(Görüntülü Haber) Başkanla 'göz göze'

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Göz Göze Programı' ile mahalle muhtarları, Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ile kurulan video konferans sistemi ile canlı görüşmeye başladı. 805 mahalleye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının sorunlarına ve isteklerine vakit kaybetmeden cevap verebilmek adına 'Göz Göze Programı'nı hayata geçirdi. Programla randevu talebinde bulunan mahalle muhtarları, merkeze gelmelerine gerek kalmadan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile görüntülü ve canlı olarak görüşüp, taleplerini ilk ağızdan iletme fırsatı buluyor. Program kapsamında ilk video konferans görüşmesi, Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Aydıncık Hizmet Birimi binası ile bağlantı kurularak, ilçedeki mahalle muhtarları ile gerçekleştirildi. Mahalle muhtarlarının Başkan Kocamaz ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ilgili daire başkanları ve MESKİ yetkilileri de aynı sistem ile yayına katılarak, muhtarların talepleri değerlendirildi. Video konferans teknolojisi ile muhtarlarla görüşen Kocamaz, programın sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması anlamında büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Belediye olarak oldukça geniş bir alana hizmet verdiklerini belirten Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir alana hizmet verme gayreti içerisinde. Tabi ki yılların ihmali var, eksikliklerimiz çok. Hem kaynağa hem zamana ihtiyacımız var ama her şeye rağmen Büyükşehir Belediyesi Mersin'in tamamında hizmet vermeye çalışıyor. Elbette muhtarlarımızın istek ve önerileri daha da fazla olabilir. Hepsini değerlendirmek bizim görevimiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Göz Göze Programı ile Başkan Kocamaz ile görüşen ve taleplerini ileten Aydıncık ilçesi mahalle muhtarları ise programın kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi.