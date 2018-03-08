Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Başkan Yılmaz'dan kadınlara: Siyasetle ilgilenin

SAMSUN'da, Kızılırmak Deltası'nın olduğu bölgede yaşayan mahallelerdeki kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Siyasetle ilgilenin. parti yönetimlerinde kadın kollarında görev alma konusunda hiç tereddüt...

SAMSUN'da, Kızılırmak Deltası'nın olduğu bölgede yaşayan mahallelerdeki kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Siyasetle ilgilenin. parti yönetimlerinde kadın kollarında görev alma konusunda hiç tereddüt etmeyin. Ülkemizin geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için buralarda mücadele etmekten hiç alıkoymayın kendinizi" dedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası'nın bulunduğu bölgedeki mahallelerde yaşayan kadınlar için 8 Mart Kadınlar Günü programı düzenlendi. Büyükşehir belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, deltadaki tesiste düzenlenen sabah kahvaltısında, bölgede yaşayan 350 kadın ile bir araya geldi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlayan Başkan Yılmaz burada yaptığı konuşmada şunları şöyledi: "Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz olan hanımların her gün biraz daha ilerleyen gelişen büyüyen Türkiye'nin yönetiminde ve üretim aşamalarında daha fazla yer ediniyor hanımlarımız. Bu çok sevindirici bir şey. Hanımlar daha ziyade evlere kapalıyla tarlada tapanda ağır işlerde çalışan ama sosyal hayatı yönetsel anlamda, yöneticilik gerektiren birtakım noktalarda hanımlarımız eskiden yoklardı. Ben buradan sizlere bunu iletmek istiyorum. siyasetle ilgilenin. Parti yönetimlerinde kadın kollarında görev alma konusunda hiç tereddüt etmeyin. Ülkemizin geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için buralarda mücadele etmekten hiç alıkoymayın kendinizi. Kadının yeri evde çocuk büyütmek, ev işleri ile uğraşmak olmaktan çıkıp ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaya yönelik bir aşamaya evrilmeli ve buna dönük olan bir sürece katkı vermeli. Öyle de oluyor zaten. Samsun'da 20'ye yakın kadın muhtarımız var. Her kademede kulvarda hanım kardeşlerimizin olması beni çok sevindiriyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314