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(Görüntülü Haber)BAŞKAN SÖZLÜ'NÜN YER ALDIĞI KLİP 8 MART'A DAMGA VURACAK

Haber-KameraADANA,()ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eşi Zeynep Sözlü ile birlikte kameralar önüne geçerek toplumun kanayan yarası olan 'çocuk gelinler' konusuna dikkat çekti EŞİ İLE...

Haber-KameraADANA,()ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eşi Zeynep Sözlü ile birlikte kameralar önüne geçerek toplumun kanayan yarası olan 'çocuk gelinler' konusuna dikkat çekti EŞİ İLE BİRLİKTE KAMERALAR ÖNÜNE GEÇTİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların muhatap bırakıldığı olumsuzlukları ön plana çıkarmak için, 'çocuk gelinler' temalı bir klipte yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi sanat danışmanı Mahmut Tülek'in hazırladığı 'Baştacısın' isimli şarkıda Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü ile birlikte klip çekildi. KADINLAR BİZİM BAŞTACIMIZDIR Önceki gün sosyal medya üzerinden yayınlanan ve takdirle karşılanan klipte çocuk gelin rolünü on iki yaşındaki Ezgi Gürakar, yaşlı damat rolünü Önder Özcan oynadı. Klipte rol alan kadınların dışında kamera arkasında da çoğunlukla kadınlar bulunurken klipte küçük yaşta evlenen kız çocuğu Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü'nün ellerinden tutmuş mutlu bir şekilde birbirlerine mutlu ve sevgi dolu bir ifadeyle bakarlar. Şarkının finalinde Hüseyin Sözlü'de şarkıya katılır ve finalde Kadınlar bizim baştacımızdır der. ŞARKININ SÖZLERİ Baştacısın şarkısının sözleri ise şu şekilde Küçücük bir kızdım düğünümdeBüyüdük beraber bebeğimleEvde sokakta işyerindeÇığlığım duyulmaz köşelerdeBen anayım, ben bacıyımBen bir eş amaBen bir acıyım Sen bir anasınSen bir bacısınCan yoldaşı Baş tacısın

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