(Görüntülü Haber) Başkan Kocamaz, Suriyeli geçten özür diledi

Ali Ekber ŞEN/MERSİN,()MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, atık topladıkları arabasına el konulan Suriyeli 20 yaşındaki Haydar Hammad'ı darp ettikleri ileri sürülen zabıtalar hakkında soruşturma başlattığını açıklayıp, gençten özür diledi. Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 3 Mart'ta atık toplayan Suriyeli Haydar Hammad ile el arabasını almak isteyen Mersin Büyükşehir ve Akdeniz Belediyesi zabıtaları arasında direniş ve arbede yaşanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptığı ilk açıklamada Suriyeli gencin darp edilmediğini, zabıta ekiplerinin görevini yaptığını ileri sürüp, bu yönde haber yapanlar hakkında dava açılacağını bildirdi. Olay nedeniyle kamuoyundan tepkiler gelmesi üzerine Başkan Kocamaz, hem kişisel hem de Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Suriyeli gençten özür dileyen Kocamaz şunları söyledi: "2 gündür sosyal medyada kurumumuza zabıta memurlarının yaptığı bir uygulamadan dolayı bir linç kampanyası başlatılmıştır. Şunu herkes bilmelidir ki bu uygulamalar halkın şikayeti, trafikte yaşanan olumsuzluklar ve oluşturduğu tehlikeler nedeniyle yapılmaktadır. Bu uygulamalar yapılırken hiç kimsenin ya da zabıtanın maksadı aşan şekilde kaba davranışını tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu konuda üzgünüz. Bu olayda adı geçen ve sorumsuz davranışları nedeniyle belediyemizi töhmet altında bırakan zabıtalarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Suçlular elbette cezasını çekmelidir ve çekecektir. Çevre kirliliğine sebebiyet veren, kötü ve rahatsızlık verici görüntülerle şikayetlere maruz kalan insanları medenice uyarmak görevimizdir. Bu vesile ile orada yalnız Büyükşehir Zabıtası olmasa da tasvip edilemez görüntülerden dolayı çöp toplayıcısı vatandaş ve kamuoyundan özür dileriz." ;