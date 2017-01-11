(Görüntülü Haber) Başkan Demirkol'dan yardım çağrısı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol 'Kardeşlerimiz üşümesin dolapta saklama zamanı değil' sloganlarıyla kurulan Halep için yardım standını ziyaret etti. Haliliye Belediyesine ait Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafında Atatürk Bulvarı üzerinde 'Kardeşlerimiz üşümesin dolapta saklama zamanı değil' sloganlarıyla stant kurdu. Kurulan stantta gelen Başkan Demirkol vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşların da bu kampanyaya destek vermesine istedi. Yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, "Komşumuz Suriye'de Müslüman kardeşlerimizin mağduriyetine, hayatlarını kaybetmesine sebep olan bir iç savaş, bir vahşet yaşanmaktadır. Halep'e gönderilmek üzere 3 ton mercimek, 15 ton bulgur, 20 ton patates, 20 ton un ile bin koli gıda ve bin adet battaniye hazırlanarak, oluşturulan platforma teslim edildi" dedi.