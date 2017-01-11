Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü

(Görüntülü Haber) Başkan Demirkol'dan yardım çağrısı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol 'Kardeşlerimiz üşümesin dolapta saklama zamanı değil' sloganlarıyla kurulan Halep için yardım standını ziyaret etti. Haliliye Belediyesine ait Sosyal...

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol 'Kardeşlerimiz üşümesin dolapta saklama zamanı değil' sloganlarıyla kurulan Halep için yardım standını ziyaret etti. Haliliye Belediyesine ait Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafında Atatürk Bulvarı üzerinde 'Kardeşlerimiz üşümesin dolapta saklama zamanı değil' sloganlarıyla stant kurdu. Kurulan stantta gelen Başkan Demirkol vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşların da bu kampanyaya destek vermesine istedi. Yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, "Komşumuz Suriye'de Müslüman kardeşlerimizin mağduriyetine, hayatlarını kaybetmesine sebep olan bir iç savaş, bir vahşet yaşanmaktadır. Halep'e gönderilmek üzere 3 ton mercimek, 15 ton bulgur, 20 ton patates, 20 ton un ile bin koli gıda ve bin adet battaniye hazırlanarak, oluşturulan platforma teslim edildi" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55