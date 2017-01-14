(Görüntülü Haber) Başkan çocuklarla kartopu oynadı

Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, () MERSİN'in merkez Mezitli İlçe Belediyesi'nce kamyonlarla getirilen kar, öğrencilerin eğlencesi oldu. Mezitli'nin yüksek kesimleri yaklaşık 1 metre kar altında kaldı. Belediye İlköğretim Okulu bahçesine kamyonla getirilen kar öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar kartopu oynama fırsatı buldu. Çocuklar ile birlikte kartopu oynayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyal medya üzerinden 'kartopu oynamak istiyoruz' paylaşımlarına duyarsız kalamazdık. Mezitli'de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kartopu oynamaları için, Torosların eteklerinden kamyonla okul bahçemize kar taşıdık" dedi.