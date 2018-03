(Görüntülü Haber) Başkan Çelikcan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi

ADANA,() ADANA'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla, Mehmet Akif Ersoy Kültürevinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya İnsani Değerleri Yüceltme Derneği, Pozitif İş hayatı Geliştirme Temsilcileri, AKDAM ve Türk Kadınlar Birliği'nin yanı sıra AK Parti İl ve Yüreğir Kadın Kolları Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çelikcan burada kadınlara karanfil dağıttı. Kadınlar Suriye'de işkence gören kadınlara umut olması ve Mehmetçiklerimize destek amacıyla dilek balonları uçurdu. Kadınların toplumun temel taşları olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Saygıyı ve sevgiyi en çok hak eden kadınlarımızdır. Çünkü toplumu doğuran,yetiştiren kadınlarımızdır. Anne olarak kadınlarımız çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri her gittikleri yerde kız çocuklarının okumasının önemine vurgu yapmaktadırlar. Biz de akşamları yaptığımız ev ziyaretlerinde özellikle annelerden kız çocuklarını okutmalarını istiyorum. Çünkü eğitimli anne, eğitimli ve gelişmiş bir toplum demektir. Kadınlarımıza ne kadar çok eğitim desteği verirsek, ülkemizin kalkınmasına da o kadar katkı koyarız şeklinde konuştu. ŞİDETE KALKAN ELLER KIRILSIN Her türlü şiddete karşı olduklarını ve 'Şiddete kalkan eller kırılsın.' diyerek şiddeti engellemenin tek yolunun eğitim olduğunu belirten Başkan Çelikcan Annelerimiz eğitimli olurlarsa, çocuklarına şiddetin çok kötü bir şey olduğunu öğretirler. Çocuklar büyüdüklerinde kimseye şiddet uygulamazlar. O yüzden okumayan kız çocuğu kalmasın istiyoruz şeklinde konuştu. HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ Hizmete açılan 11 adet kültürevinde hedef kitlenin kadınlar olduğunu belirten Başkan Çelikcan Kadınlarımız eğitim, kültürel anlamda bizden daha fazlasını istesinler. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kültürevlerimiz bunun için var. Eksik olduklarını düşündükleri her konuda bir her her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizler kadınlarımızı senenin sadece bir gününde değil, her gününde hatırlayarak, onlara gereken hassasiyetin gösterilmesi, en yüksek değerin verilmesi gerektiğini belirtiyor, bu vesileyle başımızın tacı, yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle saygılarımı sunuyorum dedi