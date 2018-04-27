VAN'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunuldu. Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından ilçe merkezindeki okullara yapılan kırtasiye ve giyim yardımları devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 800 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtıldığı belirtildi. Başkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere yönelik çalışmalarının süreceğini söyledi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim, öğretim dönemi geçirmelerini istediklerini belirten ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri, "Bizim bu yöndeki çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da verilen desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Amacımız, toplumla emniyet personelimizi kaynaştırmak ve sürekli her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği yapmaktır "dedi.
(Görüntülü Haber) Başkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı
VAN'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunuldu. Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından ilçe merkezindeki okullara yapılan kırtasiye ve giyim yardımları...
27 Nisan 2018 Cuma 16:38
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