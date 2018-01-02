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(Görüntülü Haber) Başından vurularak öldürülen yunusun ölüsü kıyıya vurdu

BODRUM'da başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan dişi yunusun ölüsü karaya vurdu. Demirci ustası Kamil Özcan (40), yeni yılın ilk günü Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadasında eşi Kadriye Özcan ile birlikte yürüyüşe çıktı....

BODRUM'da başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan dişi yunusun ölüsü karaya vurdu.

Demirci ustası Kamil Özcan (40), yeni yılın ilk günü Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadasında eşi Kadriye Özcan ile birlikte yürüyüşe çıktı. Akdeniz foklarının barınma alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki Zeytin Koyu sahilinde karaya vuran yunus ölüsünü gören Özcan, kıyıya çekti. Tırtak türü (Delphinus delphis), 1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan, başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan yunusun kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

Ölü yunusu bulan Kamil Özcan, "Yunus yeni ölmüştü. Belki canlıdır diye, denizin içinden karaya çektim. Ancak başında gördüğüm kurşun deliğinden hala kanlar geliyordu. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir canilik? Muhtemelen balıkçıların ağlarındaki balığı almak için hamle yapmış ve ağa takılmış olabilir. Yoksa denizin ortasında bir yunusa hem de çok yakından kim nasıl ateş edebilir ki? Yunusun incelenmesi ve suçlulukların bulunması için ilgili makamlara müracaat ettik. Son aylarda bu bölgede ölü caretta caretta türü deniz kamlumbağalarına ve yunuslara çok rastlamaya başladık" dedi.

YUNUSLAR İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR TÜR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda görevli Dr. Erdem Danyer, yunustan alınacak deri parçaları üzerinde inceleme yapılacağını ve bu türün önemli bir tür olduğunu belirterek, "Bu veriler yunus ve ailelerinin göç yollarının araştırılmasında önemli bilgiler verebilir" dedi.

 

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