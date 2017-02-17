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(Görüntülü Haber) Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, balkonda oyun oynayan 14 aylık Doğa Coşkun'un başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ekibi demiri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Olay, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı...

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, balkonda oyun oynayan 14 aylık Doğa Coşkun'un başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ekibi demiri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Olay, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi Alemdar Apartmanı'nda meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte oyun oynayan Doğa Coşkun, balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasında dışarı bakan Doğa Coşkun başını demirlerin arasına soktu. Doğa Coşkun, başı sıkışınca ağlamaya başladı. Kardeşinin başının sıkıştığını gören Berkay Coşkun içeride bulunan annesi Serpil Coşkun'a haber verdi. Serpil Coşkun itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demiri keserek yaklaşık yarım saat sonra küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. 112 Acil ekibi küçük çocuğu sağlık kontrolünden geçirirken, küçük çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Annesi Serpil Coşkun, "Ağabeyi Berkay ile birlikte oyun oynuyorlardı. Ağabeyi bir anda bağırarak yardım istedi. Balkona gittiğimde başı balkon demirlerinin arasına sıkışmıştı. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelip demiri keserek yavrumu kurtardı" dedi.

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