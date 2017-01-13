(Görüntülü Haber) Başhekimin bilgisiyle tam teşekküllü ambulansla kum taşıdılar

ISPARTA'nın Şarkikarağaç ilçesinde tam teşekküllü 112 ambulansı, yağan kar dolayısıyla vatandaşların hastane önünde kaymaması için kum ve tuz taşıdı. Şarkikarağaç İlçesi'nde 2 haftadır yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde karla mücadele başlatırken, Şarkikarağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi başhekimliği ise hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının hastaneye rahat ulaşması için çalışma yaptı. Hastane girişine kum ve tuz döküldü. Ancak gerekli kum ve tuz, Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü park alanından 32 AJ 509 plakalı tam teşekkül ambulansla alınarak hastaneye taşındı. Park alanına bugün saat 09.30'da gelen ambulans şoförü ve 2 hizmetli torbalara doldurdukları kumu, ambulansa yükleyerek götürdü. "İŞİN DOĞRULUĞUNU YANLIŞLIĞINI SİZİNLE TARTIŞMAM" Hastane başhekimi Dr. Alparslan Çelik, konunun bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Hastane müdürünün ambulansı tamir için gönderdiğini belirten Çelik, ambulansın dönüşünde ise hastaların kaymaması için böyle bir talepte bulunduklarını kaydetti. Ambulansın amacı dışında kullanılmasının doğru olup olmadığının sorulması üzerine Başhekim Çelik, "Bunu haberleştirmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Bu işin doğruluğunu yanlışlığını sizinle tartışmam" karşılığını verdi. "SAVUNULACAK TARAFI YOK" Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Yavuz, konuyla ilgili hemen soruşturma başlatacaklarını söyledi. Yavuz, "Böyle bir konu varsa bu hiç normal değil. Bunun savunulacak bir tarafı da yok. Ambulanslar kum taşıma aracı değildir" dedi. Yavuz, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın ardından sorumlular hakkında soruşturma başlatılması için talimat verdiğini kaydetti. "SORUŞTURMALIK BİR KONU" Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya da "Böyle bir şey olamaz. Ambulansla cenaze dahi taşımıyoruz. Ambulansla kum mu taşınırmış? Bunun talimatını veren de suçludur, o kumu taşıyan da. Konu hakkında henüz bize ulaşan bir şey yok. Ancak bu soruşturmalık bir konu. Biz gerekli çalışmayı hemen başlatacağız" diye konuştu.