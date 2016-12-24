Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK(Tokat),()-TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan Samandağı Kayak Merkezi'nin sezon açılışı yapıldı. Ortayayla bölgesinde bulunana Başçiftlik Samandağı Kayak Merkezi sezon açılışına, Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakı, Yusuf Beyazıt ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Can, kayak merkezinin önümüzdeki yıllarda daha da büyütüleceğini söyledi. Vali Can'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kayak tesisinin sezon açılışını yaptıktan sonra, kar kızakları ile kaydı. Açılaşa katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak, kızak ve leğenlerle kaydı.
(Görüntülü Haber) Başçiftlik'te Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK(Tokat),()-TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan Samandağı Kayak Merkezi'nin sezon açılışı yapıldı. Ortayayla bölgesinde bulunana Başçiftlik Samandağı...
24 Aralık 2016 Cumartesi 16:19
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