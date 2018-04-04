(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Yunanistan Rahat durduğu müddetçe diyeceğimiz bir şey yok  -2

Hakime TORUN /ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Dünyada üniversiteye erişimde Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu belirterek, "2002'de 76 üniversitemiz vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane üniversite daha geliyor. Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı'nın yalancısıyım birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın Türkiye. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu müddetçe diyeceğimiz bir şey yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, MEB Şura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuştu.





"EN AZ KONTENJANIMIZIN YÜZDE 5'İ KADAR YABANCI ÖĞRENCİNİN MUTLAKA GELMESİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"







Başbakan Yıldırım, "Bugün akademik çalışma yapacak 824 öğrencimizi gidecekleri ülkeye uğurlayacağız. Bugüne kadar bu kanun çerçevesinde gönderilen öğrenci sayısı 19 bin civarında. Bizim üniversitelerimizin öğrenci kapasitesine göre, en az kontenjanımızın yüzde 5'i kadar yabancı öğrencinin mutlaka gelmesini sağlamamız lazım. Kaba bir hesapla 375 bin ilk etapta öğrenci sağlanabilir. Tıp, diş, eczacılık, hukuk dışında üniversitelerde yabancı kısıtlaması yok diyor YÖK Başkanı. Tabii önemli olan bunu tanıtmamız lazım. Daha çok öğrencinin Türkiye'ye gelmesini sağlamamız lazım. İlköğretimde okullaşma oranı yüzde 100 oldu. Orta öğretimde yüzde 83, yüksek öğretimde yüzde 43 seviyesine ulaşmışız. Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Demek ki erkeklerin biraz daha gayret etmesi lazım. Kızlarda başarı daha yüksek. Gurur duyuyoruz. Öğretmen sayısı 1 milyonu aştı, asker sayımızın neredeyse 1,5 katı. Sınıflarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düştü. 280 bin civarında yeni derslik açtık, kapasitemizi yükselttik. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye'nin her tarafında tekli eğitime geçeceğiz. Gün boyu eğitim. Bu büyük bir gelişmedir. Alt yapısı için büyük bir gayret ile çalışılıyor. Öğretmen konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Fiziki mekanlar dışında eksiğimiz yok" diye konuştu.















"YUNANİSTAN RAHAT DURDUĞU MÜDDETÇE DİYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"







Dünyada üniversiteye erişimde Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu belirten Yıldırım, "2002'de 76 üniversitemiz vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane üniversite daha geliyor. Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı'nın yalancısıyım birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın Türkiye. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu müddetçe diyeceğimiz bir şey yok. Yurtdışı eğitime verilen imkânlar iyi. Sonra buralar rahat deyip dönmeyeyim fala demeyin. Böyle olursa külahları değişiriz. Hedefinizden, ülke sevdanızdan eksilme olmasın dönüp bildiğinizi gelecek kuşaklara aktaracaksınız. Bunu hepinizin yapacağından yüzde yüz eminim. Sizleri yurt dışına gönderiyoruz. Sizler de eğitiminizi tamamladıktan sonra Türkiye'miz için hizmet ateşi ile yanan alevler olarak geri döneceksiniz inancım tamdır. Akıl teri alın terinin önüne geçti. Bilgi üretimi önemli" açıklamasında bulundu. Yıldırım, yurtdışında eğitim almaya giden öğrencilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğini de vurgulayarak konuşmasına son verdi.















"2018 BÜTÇESİ 387 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE"







Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yurt dışında eğitim almaya giden öğrencilere sağlanan burs imkanının 49 ülkeye yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl bu programın bütçesi 278 milyon liraydı. Bu yıl 2018 bütçesi 387 milyon liranın üzerindedir. Bir çok yasal düzenleme de yaptık" dedi.