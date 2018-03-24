ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberlerinde Kuvvet Komutanları ile birlikte, dün Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın evine taziye ziyaretinde bulundular.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar, şehit Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberlerinde Kuvvet Komutanları ile birlikte, dün Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın evine taziye ziyaretinde bulundular.
24 Mart 2018 Cumartesi 09:14
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