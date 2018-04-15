Enver ALAS-İSTANBUL,() BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binanın girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onların yanına gelerek tokalaştı, sohbet etti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Başbakan Yıldırım, saat 16.00 sıralarında Tuzla Belediyesi'nden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti
Enver ALAS-İSTANBUL,() BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binanın girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım,...
15 Nisan 2018 Pazar 16:27
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