(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin (2)

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, geçen 22 Ocak'ta Bitlis'te çığ düşmesi sonucu oğlu Hilmi Öz'ü şehit veren koruma polisi Özer Öz'ün Karşıyaka'daki evini ziyaret etti. Babaya taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından evden çıktığında kendisini bekleyen çocukları sevdi. Başbakan Yıldırım vatandaşları selamladığı sırada yanına gelerek kendisine Türk bayrağı vermek isteyen Muhammet Arıkan, birlikte fotoğraf çektirdi. Arıkan, Başbakan Yıldırım'ın kendisine "Bu bayrağı hayatın boyunca sakla" dediğini söyleyerek, "Ben de bayrağı hayatım boyunca saklayacağıma söz veriyorum" dedi.
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Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, geçen 22 Ocak'ta Bitlis'te çığ düşmesi sonucu oğlu Hilmi Öz'ü şehit veren koruma polisi Özer Öz'ün Karşıyaka'daki evini ziyaret etti. Babaya taziyelerini...
10 Şubat 2018 Cumartesi 21:41
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