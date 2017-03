(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin en uzun viyadüğünü açtı

İSTANBUL- Bursa- Orhangazi- İzmir Otoyolu Yap- İşlet- Devret Projesi’nin İzmir kısmındaki 1’inci etabından oluşan ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Kemalpaşa İlçesi arasındaki 20 kilometrelik alanın açılışı Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle yapıldı. Türkiye’nin en uzun viyadüğü (2 bin 238 metre) ile çift tüp 3 gidiş-gelişten oluşan Belkahve Tünelleri’nin yer aldığı projenin sağanak yağmur altında yapılan açılışında konuşan Yıldırım, referandum için "Evlenirken, yemeğe giderken, seyahate giderken evet diyoruz, dolayısıyla evette bereket vardır. Hayırdan hayır gelmez" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla İstanbul ile İzmir arasını yaklaşık 3.5 saate indirmesi düşünülen İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun İzmir kısmındaki 1'inci etabı sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle açıldı. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nükhet Hotar, AK Parti’nin İzmir ve Manisa’nın eski ve yeni milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat Gönenli, davetliler ve İzmirliler katıldı. BAKAN ARSLAN: “İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK" Dünya 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Ahmet Arslan açılan bölümün bölgeye gelenlerin işlerini kolaylaştıracağını belirtip, “Sayın Başbakanımız bıraktığınız yoldan sizi takip etmeye devam ediyoruz elbette tek başımıza değil, çalışma arkadaşlarımız, yüklenicilerimiz yüz bin kişilik ulaştırma ailesi olarak talimatlarınızı yerine getirmek, insanlarımızın hizmetlerini yerine getirip 2023 hedeflerini yerine getirmek için çalışıyoruz. 'Hayırlı uğurlu olsun' diyorum inşallah yalnızca bu değil İzmir’in diğer işlerini de bize emrettiğiniz işleri bitirmek için çalışıp insanımızın hayatın kolaylaştıracağız. Yolun bu kısmı bu bölgeye gelen herkesin işini kolaylaştıracak" diye konuştu. "TÜRKİYE İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSAK İZMİR İÇİN DE ÖYLE DÜŞÜNÜYORUZ" Gece saatlerinde başlayıp aralıksız devam eden yağmura rağmen çok sayıda İzmirli açılış töreninin yapıldığı alanı doldurdu. Kalabalığa seslenen Başbakan Yıldırım, “Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün hanımefendilerin bugününü kutluyorum. Özellikle vatanımız için hayatını seve seve veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şehit analarının ellerinden öpüyorum. İzmir’in güzel insanları, 15 yıl önce Türkiye için ne hissediyorsak İzmir için de İzmirliler için de aynı duyguları taşıyoruz. Nasıl ki Türkiye için daha iyisini nasıl yapabiliriz arayışındaysak İzmir için de aynı şekilde düşünüyoruz. Bu gayret bir meyvesini daha veriyor. Bugün burada İzmir için önem arz eden bir eseri açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bereketli bir gün, bu yağmura rağmen buraya gelmiş olmanız bir şey ifade ediyor. Mesele memleket meselesi, memleket meselesi İzmir meselesi olunca yağmur da kar da zor şartlar da kolay olur. Ne dedik, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi ve İzmir’i hatırlatıyor. Değerli yol arkadaşlarım bugün açılışını yaptığımız 26 kilometrelik otoyol, hatırlayın İstanbul İzmir Otoyolu’nu yaparken İzmirlilere bir söz verdim. Dedim ki bu otoyol sadece İstanbul başlayıp İzmir’e gelmeyecek, aynı zamanda hem İzmir’den başlayacak hem İstanbul’dan başlayacak ve nitekim İstanbul’dan yola çıktık İzmir’den de yola çıktık ve Balıkesir’de buluşacağız. İstanbul Osmangazi dünyanın 3. büyük köprüsü yapıldı, şimdi Bursa’ya kadar da 85 kilometre otoyol bitti önümüzdeki günlerde onu da açacağız. İzmir tarafından 26 kilometre bitti onu bugün açıyoruz" dedi. KONUŞMASI SIK SIK SLOGANLARLA KESİLDİ Alanı dolduran coşkulu kalabalık AK Parti'yle ilgili sık sık slogan atınca Başbakan Yıldırım konuşmasına zaman zaman ara vermek zorunda kaldı. Kalabalıktan konuşmak için izin isteyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yağmur devam ediyor bugün daha çok işimiz var, şurada iki satır konuşalım sonra bol bol stres atalım. Bakın bu açılışını yaptığımız yol 3 gidiş 3 geliş, 2 tane tünel var tünellerin her birinin uzunluğu bin 671 metre. Değerli kardeşlerim 15 yıllık Ak Parti iktidarının ulaşımdaki özetini size vereyim. Türkiye ulaşım ve iletişimde nerden nereye geldi onu anlatacağım. Saatler sürer ama bu yağmurda daha fazla ıslanmanızı istemiyorum. 2003 yılında göreve başladığımda, 6 bin 100 kilometre, 79 yılda yol yapılmış, bölünmüş yol. Cumhuriyet kurulmuş 79 yıl geçmiş Türkiye’de yapılan bölünmüş yol miktarı 6 bin 101 kilometre, şimdi 25 bin 200 kilometre olmuş. Peki bu kadar mı? Yapılan bütün yolların sıcak asfaltları yolların toplamı 2002’ye kadar otoyollar dahil, hepsi 8 bin 500 kilometre, şimdi sıcak asfalt yolların bölünmüş yolların toplamı 21 bin 300 kilometre. 79 yılda Türkiye’de yapılan tünel miktarı 50 kilometre, karayolu tünelinden bahsediyorum, bunun üzerine 15 yılda 350 kilometre tünel yapmışız. İşte AK Parti farkı bu. Hep söylüyoruz yol medeniyet, bir ülkenin atar damarıdır, iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana Ak Parti olarak yol su, iletişim konusuna çok önem verdik. Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi imar ve inşa noktasında yolları olmazsa olmaz gördü. Biz de Cumhurbaşkanımız’dan aldığımız talimatla yolları böldük hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, insanları birbirine kavuşturduk. Yollar geliştikçe Türkiye geliştikçe ülkemizin muassır medeniyetler seviyesine olan yolculuğu da emin adımlarla devam edecek. Amacımız, yolları yaparken şehirleri en kısa yoldan birbirine bağlamak. Bu açtığımız yol İstanbul- İzmir Otoyolu sadece İzmir veya İstanbul’a yaramıyor, Manisa, Balıkesir, bursa, Yalova, Eskişehir’i de Kütahya’yı, Çanakkale’yi, Aydın’ı Denizli’yi de buna dahil et. Bu yol 2018’de bitmiş olacak. İstanbul- İzmir arası 2 saat 50 dakika, eskiden bu İzmir Çevreyolu’nu biz yapmadan Çiğli’den Konak’a Altınyol’dan 2,5 saatte gelemiyordunuz. Çevreyolunu yaptık da Allah’tan yarım saat sonra Çiğli’den Konak’a gidiyorsunuz. İzmir’de eskiden bir yerden bir yere vardığınız sürede İstanbul’a varacaksınız işte medeniyet bu." "OTOYOL BERGAMA'YA UZUYOR" İzmirlilere yeni projenin de müjdesini veren Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni bir projeden bahsediyorum, İzmir için yeni bir proje, ihalesi yapıldı kazmayı vuracağız. Kuzey otoyolu yani Çiğli’den başlıyor Bergama’ya kadar, biliyorsunuz Koyundere’ye kadar bitirdik, Menemen’e doğru 6 kilometre bitmek üzere 16 kilometre, bunun üzerine 76 kilometrelik kısmın da ihalesini yaptık. Başlıyor. Artik öyle Aliağa’dan Menemen’den Çiğli’den gelirken o trafik çilesi sona erecek. İzmir’i bir yandan Akdeniz’e, bir yandan Ankara’ya, bir yandan İstanbul’a bir yandan da dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale’ye bağlamak için adım adım projeleri gerçekleştiriyoruz. Çanakkale köprüsünün de temelini 18 Mart’ta atıyoruz. Biz laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyarak hizmetle bugünlere geldik" diye konuştu. "İZMİR’E HELALİ HOŞ OLSUN" Açılışı yapılan bölümün yaklaşık 1.5 milyon lira olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Şu açtığımız yol 1,5 milyar lira, otogara kadar viyadük, bu ne demek 1,5 katrilyon helali hoş olsun İzmir benim evim, benim memleketim, memleketim hizmet etmek benim için en büyük şeref ve gururdur. İzmir her zaman hizmetin karşılığını vermiştir vermeye de devam edecek" dedi. “BİZİM ANLATAMADIĞIMIZI SAYIN KILIÇDAROĞLU ANLATTI" Özellikle gençlerin sloganları karşısında konuşmasını bölmek zorunda kalan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “Anayasa değişikliğine gelelim, bir dakika, gençler iki satır konuşayım. Arkadaşlar bakın bu Anayasa değişikliğini biz ne kadar anlatalım diye uğraşıyoruz. Ama aslında bizim sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür etmemiz lazım, bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı. Ne dedi, ‘Şimdi eğer Başbakan’la Cumhurbaşkanı ayrı partilerden olursa anlaşamazlarsa ne olacak’ dedi. Sağ olsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye’ye anlattı Kemal bey, biz de tam bunu diyoruz mevcut sistem bunu getiriyor. Buradaki anlaşmazlığı yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor, ama bir detay var sayın Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil onu da yorgunluğuna geldiğini düşünelim. Bu gelen sistemle artık Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olay olmaktan çıkacak. Kriz olmaktan çıkacak. Hatırlayın 1971’de askerler ‘Eğer şu ismi seçmezseniz meclisi bombalarız’ dediler, askerler meclisin etrafını kuşattı. Daha sonra Ak Parti dönemine geldik, 2007 yılında Cumhurbaşkanı’nı bize seçtirmediler, 367 icadı çıkarttılar biz bunları tanımayız dayatmaları tanımayız bizim tanıyacağımız tek merci millettir dedik. Ve şimdi Cumhurbaşkanı’nı millet seçiyor, işte bu getirilen değişikliğin en önemli kısmı artık hükümetler sandıkta vatandaş tarafından kuruluyor. Siz seçim yaparken 5 yıllığına Türkiye’yi yönetecek kadroları da seçiyorsunuz. Bir dahaki seçimde isterseniz yeniden istemezseniz değiştiriyorsunuz. Mühür sizin karar sizin tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için tek millet için kararımız evet. Allah sizlerden razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, Türkiye’nin aydınlık yarınları için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefi için evetö diye konuştu. “GÜZEL ŞEYLER EVETLE BAŞLIYOR" Hayatta güzel şeylerin hep evetle başladığını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Evlenirken, yemeğe giderken, seyahate giderken evet diyoruz, dolayısıyla evette bereket vardır. Hayırdan hayır gelmez. Bu sistem Erdoğan için diyorlar, bu sistem Erdoğan için değil her doğan içindir. Çocuklarımız, torunlarımız için Türkiye’nin geleceği için daha güzel günler için sürekli büyüme için kalkınma için istikrar için terörün ülke gündeminden tamamen çıkması için kararımız evet. Gününüz aydınlık, geleceğiniz mübarek olsun. Bu ne sevgidir sicim sicim yağmur yağıyor ve işte memleket sevdası böyle bir şeyö diye konuştu. Konuşmanın ardından törene katılanlarla tünelin projenin açılışını yapan Binali Yıldırım alandan ayrıldı. -KUTU- TÜRKİYE'NİN EN UZUN VİYADÜĞÜ AÇILDI Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla açılışı yapılan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun İzmir kısmındaki 1'inci etabı; İzmir Otogar ile Kemalpaşa İlçesi arasındaki 20 kilometrelik alanı kapsıyor. Bu alan içinde, bin 653 metrelik çift tüp 3 gidiş ve 3 gelişten oluşan Belkahve Tünelleri, 2 bin 238 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun viyadüğü olma özelliğini taşıyan Bornova Viyadüğü de yer alıyor. Ayrıca, İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek olan toplam 433 kilometre uzunluğundaki İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun, sözleşme yürürlük tarihi Mart 2013'te başlayan yap- işlet- devret projesinin yapım süreci 7 yıl olarak belirlenmişti. Mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini ciddi anlamda indirmesi beklenen projeyle yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor. Projenin toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 10 milyar 51 milyon 882 bin lira. BİRİNCİ ETAPTA NELER VAR İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu bünyesinde tamamlanarak 20 Ekim 2015 tarihinde trafiğe açılan 6,5 kilometrelik Kemalpaşa Bağlantı Yolu’na ilave olarak bugün hizmete giren 1. Etap, İzmir Limanı ile yapımı planlanan Çandarlı Limanı’na bağlantıyı sağlayacak. Öte yandan İzmir- Ankara karayolunu kullanarak İzmir’den güneye geçecek transit turizm trafiği, şehir merkezine girmeden proje sonundaki Otogar Kavşağı ile mevcut İzmir Kuzey ve Güney Çevre Otoyolu’nu izleyerek İzmir- Aydın Otoyolu’na bağlanacak. Trafiğe açılan alanda, bin 605 metrelik 2 tüpten oluşan 1 tünel, toplam 5 kavşak, 2 viyadük, 22 köprü ve 26 menfez bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 225 bin 790 metreküp beton, 38 bin 294 ton da demir, asfaltlama çalışmalarında ise 707 bin 920 ton soğuk karışım yol yapım malzemesi ile 389 bin 325 ton sıcak karışım yol yapım malzemesi kullanıldı.