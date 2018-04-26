ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti. Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kabulde, Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz; Rusya ile ilişkilerimizin önemli parçalarından biri olan Tataristan’ın refahına her zaman önem verdiğimiz ve Tataristan Cumhuriyeti’nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiğimiz hususları vurgulandı" denildi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti. Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kabulde, Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan...
26 Nisan 2018 Perşembe 17:08
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