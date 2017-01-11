Başbakan Yıldırım, parlamento muhabirlerini TBMM'de ziyaret etti
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, parlamento muhabirlerini TBMM'de ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, parlamento muhabirlerini TBMM'de ziyaret etti
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:51
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