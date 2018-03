(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (6)

"TÜRKİYE'NİN TERÖRİSTLE İŞİ OLMAZ" Başbabakan Binali Yıldırım, İzmir'deki Nefes Kredisi tanıtımının ardından Ödemiş ilçesine geçti. Başbakan Binali Yıldırım, burada Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'in konuşmasından sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kürsüye çıktı. Demircan "Hastaneler eskiden koğuş sistemiydi, yataklar, mekanlar sıkıntılıydı. Hastanelerde ilaç kuyruğu vardı ama bunlar bir bir ortadan kalktı. Şimdi 5 yıldızlı otel gibi hak edilen güzelliği sunan hastaneler yaptık, yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda sağlıkta yenilenmeyi tamamlıyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Demircan'dan sonra Başbakan Binali Yıldırım, konuştu. Başbakan Yıldırım, "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganıyla kürsüye çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşa sunduğumuz her hizmet bizim heyecanımızı, hizmete aşkımızı daha da arttırıyor. Sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Biz bu millete aşığız. Sizlere hizmeti daima biri bahtiyarlık vesilesi olarak gördük, görüyoruz. Önceliğimiz hep insan oldu. İnsan deyince tabii ki en önce sağlık akla geliyor. Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. İnsanımıza gelişmiş sağlık hizmetini vermek için büyük bir değişimi, dönüşümü başlattık. Sağlık alanında çok önemli deşiklik ve dönüşüm yaşadık. 15 yılda yatak sayısını 18 binden 108 bine çıkardık, 481 olan acil servis sayısını 2 bin 137'ye çıkardık. 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921'e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa'nın tamamından daha fazla altıncı seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Bebeklerimiz için çocuklarımız için dünyada ilk kez aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz, tıbbi cihaz görüntüleme cihazı üretimiyle birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sağlık kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz" dedi. Hastane hakkında da bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin her bir vatandaşı her bir köşesi hizmetin en iyisine layıktır. Sizler daha iyi hizmet vermek için işte şu hastaneyi inşa ettik. Ve bugün de hizmete açıyoruz. Ödemiş Devlet Hastanemiz eski haliyle 11 bin metrekareye sahipti. Yeni açacağımız hastane 32 bin metrekare alana sahip muhteşem bir hastane oldu. Tam üç kat daha büyük. Hastane 52 milyon TL'ye mal oldu. Bir yataklı ve iki yataklı olmak üzere toplam 300 yatağa sahip. Yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya, ameliyathane sayısı 6'dan 8'e çıktı. Ayrıca yine hastanede Ege Bölgesi'nde İzmir'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Suda doğum merkezi bile kurduk" diye konuştu. FRANSA'YI ELEŞTİRDİ Konuşmasında Fransa'nın terör örgütleriyle bağlantıda bulunmasına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Balkanlar'a Ortadoğu'ya yardım elimizi ihmal etmiyoruz. Bütün masumlara elimizi uzatırken ne yazık ki bazıları katillere, teröristlere el uzatıyor. Avrupa değerlerinin kalbi kabul edilen Fransa, teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna'da akan kanları seyredenler, bugün Ortadoğu'da aynı şekilde Suriye'de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı kin ve nefretlerini gizlemiyorlar. İşte Macron. Neymiş efendim Fransa, terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, görevi kim verdi. Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Terörün tamamını yok etmeye azmettik. Bu Fransa, NATO üyesi, bizimle beraber. Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de mi ibret almadınız? Cezayir'de yarattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz? Bu nasıl iş? Bizim için Suriye'de halka zulmeden herkes aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz." Konuşmasında Türkiye'nin 16 yıldır AK Parti ile kalkınmaya devam ettiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti: "Ak Parti millet iradesine saygı göstermeyenleri, bu ülkenin insanlarına yasak üstüne yasak koyanları emekli eden partinin adıdır. AK Parti kalkınmanın, adaletin teminatıdır. Güçlü Türkiye'nin yüz akıdır. Bu yüzden milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye desteğini arttırarak devam ettiriyor. Son 16 yıl içinde AK Parti'nin önüne kesmek için nereler yaptılar. Partimizi kapatmaya kalkmadılar mı? Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirmek istemediler mi? 17 - 25 Aralık FETÖ darbe girişimini yapmadılar mı? Bu da yetmedi 15 Temmuz hain kanlı darbe girişimiyle FETÖ'cüler bu millete her türlü kötülüğü yapmadı mı? Milletimiz sayesinde her türlü engelleri aşa aşa bugünlere geldik. AK Parti milletle bütünleşmiş bir siyasi harekettir. Türkiye ihanet edenler şimdi kaçacak delik arıyor. Emperyalistlere maşa olanlar artık efendilerinin emir ve komutasına girmiştir ama bu ihanet artık uzun süre devam etmeyecek, çünkü bu güçlü millet, kendi bağrından çıkardığı yiğit cumhurbaşkanı ve dik duran hükümeti, ihanete şebekelerinin karşısında görecek. Bu zorbalara geçmişte pabuç bırakmadık, bundan sonra da geçit vermeyeceğiz. Perşembe günü büyüme rakamı açıklandı yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye'ye yakışan budur. Hindistan'ı da Çin'i de geride bıraktık. Türkiye'yi karalamaya çalışan o çok bilmiş kuruluşların sesi soluğu kesildi. Buradan bu ülkenin gücünü göremeyenlere sesleniyorum. Türkiye sizleri şaşırtmaya devam edecek. Gençlerimizle el ele bütün bu oyunları bozduk, bozmaya devam edeceğiz" dedi. Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ / ÖDEMİŞ (İzmir), ()