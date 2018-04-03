(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
03 Nisan 2018 Salı 15:34
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.