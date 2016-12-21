BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı'yla görüştü
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
21 Aralık 2016 Çarşamba 18:13
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