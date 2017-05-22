İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'u Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Saat 16.15'te başlayan ikili arasındaki görüşme yarım saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov'u kabul etti
İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'u Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Saat 16.15'te başlayan ikili arasındaki görüşme yarım saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin...
22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:40
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