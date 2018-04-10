ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u kabul etti
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi.
10 Nisan 2018 Salı 16:24
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