Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin açılışı nedeniyle İstanbul'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç ile görüştü. Yeşilköy'deki otelde gerçekleşen zirvenin ardından Yıldırım, önce Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile görüştü. Yıldırım bu görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç'i kabul etti. Yeşilköy'deki otelde yapılan görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, İvanov ve İvaniç ile görüştü
Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin açılışı nedeniyle İstanbul'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen...
11 Nisan 2018 Çarşamba 18:52
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