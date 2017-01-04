Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti
04 Ocak 2017 Çarşamba 18:51
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