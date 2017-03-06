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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım' ı taşıyan helikopter sis nedeniyle karla kaplı araziye indi

300 METRE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI Referandum mitingi için dün Muş' a giden Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter kentteki yoğun sis nedeniyle uzun süre inecek yer aradı. İnecek yer bulunamayınca yüksekte kalan Kale...

300 METRE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI Referandum mitingi için dün Muş' a giden Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter kentteki yoğun sis nedeniyle uzun süre inecek yer aradı. İnecek yer bulunamayınca yüksekte kalan Kale cami yanındaki boş araziye indi. Başbakan Yıldırım karla kaplı arazide yaklaşık 300 metre yürümek zorunda kaldı.

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