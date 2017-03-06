300 METRE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI Referandum mitingi için dün Muş' a giden Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter kentteki yoğun sis nedeniyle uzun süre inecek yer aradı. İnecek yer bulunamayınca yüksekte kalan Kale cami yanındaki boş araziye indi. Başbakan Yıldırım karla kaplı arazide yaklaşık 300 metre yürümek zorunda kaldı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım' ı taşıyan helikopter sis nedeniyle karla kaplı araziye indi
300 METRE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI Referandum mitingi için dün Muş' a giden Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter kentteki yoğun sis nedeniyle uzun süre inecek yer aradı. İnecek yer bulunamayınca yüksekte kalan Kale...
06 Mart 2017 Pazartesi 09:34
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