(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısında da doğusunda da hiç bir terör unsurunu asla bırakmayacağız 5

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL,() AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Programa Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Yıldırım, konuşması sırasında "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları atılması üzerine "Ama Afrin'dekiler işi bitirdi. Bir daha ki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın" şeklinde konuştu. Konuşmasında gençlere seslenen Yıldırım, " 2019'a hazır mıyız gençler? Yeni bir desten yazacak mıyız? Arnavutköy'de çıtayı daha da yükseğe çıkaracak mıyız? Maaşalah Arnavutköy işi bitirmiş. AK Parti teşkilatları milletle buluşmasaydı bu hareket bu kadar başarılı olamazdı. Özellikle gençler size teşekkür ediyorum. Siz Türkiye'nin bugünüsünüz, yarınısınız, aydınlık geleceğimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi "AKLINI VİCDANINI SATMIŞ OLAN ALÇAK FETÖ ÖRGÜTÜNE KARŞI BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİK" "Nice engelleri aşarak bugünlere geldik" diyen başbakan Yıldırım, "15 Temmuz hain darbe girişminde cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanalara inen Arnavutköy'dü. Arnavutköy'ün yiğit insanlarıydı. Aklını vicdanını satmış olan alçak FETÖ örgütüne karşı büyük bir mücadele verdik. O gece ay yıldız bayrak inmedi. Ezanlar dinmedi. Alçaklara meydanları dar ettiniz. Sağolun var olun" şeklinde konuştu. "FIRAT'IN BATISINDA DA DOĞUSUNUDA DA HİÇ BİR TERÖR UNSURU ASLA BIRAKMAYACAĞIZ" Konuşmasında Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na değinen başbakan Yıldırım, " Artık Afrin'in büyük kısmı kontrol altına alındı. Şu anda bunun yanı sıra biliyorsunuz daha önce Cerablus, Azez, El-Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometre karelik alan da terörden temizlenmişti. Bugün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur içinde, barış içinde kendi yuvalarında yaşıyor. Aynı şekilde Afrin'de de kontrol sağlanmakla birlikte oradan evinden gitmek zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek. Bu ülke 780 bin kilometre karelik vatan toprağıyla, 81 milyon vatan evladıyla, ay yıldızlı bayrağıyla bizimdir. El-Bab'ta Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunuda da hiç bir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Çünkü şunu bilmelerini istiyoruz. PKK'nın kan kardeşi PYD-YPG'dir. DEAŞ da bunlar gibi kanlı terör örgütüdür. Buradan açıkça söylüyorum terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör terördür. PKK neyse DEAŞ'ta aynısıdır. El-Kaide neyse FETÖ de aynısıdır. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Cerablus'ta, El-Bab'ta bunu gördük. Oralarda Suriyeli kardeşlerimiz yaşıyor. Afrin'de de aynısı olacak. İşimiz bitince yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Araplar, Kürtler, Türkmenler bütün tekrar dönecekler. Topraklarına yerleşecekler. Çünkü biz bölgede huzur istiyoruz. Daha fazla sivil zarar görmesin istiyoruz. Türkiye'nin yarını bugününden daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her tarafına büyük hizmetler yaptık. Aynı şekilde İstanbul'da da Arnavutköy'de de çok büyük hizmetlere imza attık" diye konuştu. "MİLLİ, YERLİ İTTİFAKLA AKIL VE SAĞ DUYU 16 YIL OLDUĞU GİBİ BİR KEZ DAHA İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ" 2019 seçimlerine de değinen Başbakan Yıldırım, " Aydınlık gelecek için 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle zafer ipini bir kez daha göğüsleyeceğiz. Milli, yerli ittifakla akıl ve sağ duyu 16 yıl olduğu gibi bir kez daha iktidara taşıyacağız" dedi. BAŞBAKAN YILDIRIM: "FIRAT'IN BATISINDA DA DOĞUSUNDA DA HİÇ BİR TERÖR UNSURUNU ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"