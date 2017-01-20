ANKARA()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ankara Emek'te bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan taksi durağına ziyaret
ANKARA()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ankara Emek'te bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti.
20 Ocak 2017 Cuma 17:56
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