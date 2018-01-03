Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, dün Tuzla'daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne doğru giderken Haydarpaşa'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uğradı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret edip, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan, daha sonra hastane koridorlarında dolaştı. Yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilendi. Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Yaklaşık 1,5 saat hastanede kalan Yıldırım ve eşi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan hastane ziyareti
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, dün Tuzla'daki konutundan çıkıp...
03 Ocak 2018 Çarşamba 09:54
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