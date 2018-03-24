ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım dün Cebeci Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan esnaf ziyareti
ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım dün Cebeci Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti.
24 Mart 2018 Cumartesi 09:15
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