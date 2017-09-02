Uğur AYAZSIN /İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında konvoyunu durdurdu. Burada polislerin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım polis telsizinden de tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücüler ile sohbet etti, çikolata ikram etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktasındaki polisleri ziyaret etti (1)
Uğur AYAZSIN /İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında...
02 Eylül 2017 Cumartesi 15:47
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