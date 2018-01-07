BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Görüşmeden fotoğraflar
(Görüntülü Haber) BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ
BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde...
07 Ocak 2018 Pazar 17:12
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