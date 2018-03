(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Boğazlarımızın tamamında yerli ve milli gemi trafik sistemi kuruyoruz (5)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen denizcilik zirvesinde konuştu. Yıldırım, boğazlar ile tüm sahil şeritleri boyunca yerli ve milli gemi trafik yönetim sistemi kuracaklarını, bu sistemin de bitme aşamasında olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "Türkiye'de son 15 yıl içerisinde yapılan altyapı projeleri konusunda Avrupa İmar ve Yatırım Bankası bir araştırma yapmış. Araştırma sonuçlarına göre bulgular şu şekilde; Türkiye'de bölünmüş yollara yapılan yatırım sayesinde son 12 yılda iller arasındaki mesafe en az 1,5 saat kısaldı. İllerin kendi arasındaki ticareti yüzde 40 arttı ve bu yollar sayesinde Türkiye'nin işsizliği ülke bazında yüzde 1 azaldı. Ayrıca bütün iller ihracat yapar hale geldi. Göreceli olarak daha az kalkınmış illerden daha fazla kalkınmış illere olan göçler durdu ve tersine göç başladı. Hem karayolları, hem demiryolları hem de denizcilikte alt yapı ülkelerin kalkınması için önemli bir araçtır, önemli bir kaldıraçtır. Eğer ulaşmazsanız, erişemezseniz o yer sizin değildir. O yüzden de altyapı yapılan yatırım Türkiye'nin 3 kat büyümesinin arkasındaki gerçek sebeptir" dedi. "TÜRKİYE BU YIL DA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK" "Türkiye bu yıl da büyümeye devam edecek" diyen Başbakan Yıldırım, "İstihdam üretmeye, ihracatını arttırmaya devam edecek. Çünkü ülkemiz için kurduğumuz hayaller büyük. Ve bu hayallere içerisinde denizcilik sektörünün de ayrı bir yeri var. Türkiye'nin deniz hudutlarının uzunluğu kara hudutlarının 3 katı. 8 bin 483 kilometre. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizcilik sektörü elbette çok çok önemli. Dolayısıyla kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Son 16 yılda bütün alanlarda olduğu gibi denizcilik faaliyetlerinde de ciddi bir ivme yakaladık. Bugün toplam ihracatımızın parasal değer olarak yüzde 58'i, yük miktarı olarak yüzde 87'sini deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 46 ülkeyle 62 adet denizcilik anlaşmamız var" ifadesini kullandı. "BİTİRME AŞAMASINA GELDİK" Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Boğazlarımızın tamamında; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz. Bitirme aşamasına geldik. Bu şu anlama geliyor; bütün denizlerimizde seyreden gemilerin, 7-24 esasına göre uzaktan kumandayla izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması. Özellikle hemen kıyısında bulunduğumuz İstanbul Boğazı yılda 50 bine yakın gemiye hizmet veriyor. Öyle bir su yolu ki bazı noktalar 90 dereceye varan keskin dönüşler var. Böylesine zor bir güzergahta herhangi bir deniz kazası yaşanmadan bu trafiği sevk ve idare etmek manuel bir şekilde olması mümkün değil. Bu yüzden de elektronik bir gemi trafik yönetim sistemiyle bu işi en gelişmiş yöntemlerle yapıyoruz." "HER TÜRLÜ TECRÜBEYE VE YETKİNLİĞE SAHİPTİR" Başbakan Yıldırım, "Son 15 yılda 14 askeri gemi projesini tamamladık, hizmete aldık. Tamamıyla mühendislerimiz tarafından dizayn edilen bu gemiler sadece Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacını değil, dost ülkelerin ihtiyacını da karşılamaktadır. Şuanda yerli ve milli kaynaklarımızla dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerden birini ve kendi lojistik gemilerimizi yapabilecek teknolojiye, tecrübeye sahibiz. Hücum gemilerinden deniz altı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar bir çok projelerin yapımı gerçekleşiyor. Artık Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknolojiye sahip ürünler, dünya pazarlarında söz sahibi olan ülkeler arasında yerimizi alıyoruz" dedi. "AVRUPA KÜÇÜLDÜ, AMERİKA'DA BÜYÜME SINIRLI KALDI" "Küresel kriz dolayasıyla dünyanın bir çok ülkesi küçüldü. Avrupa küçüldü, Amerika'da büyüme sınırlı kaldı" diyen Başbakan Yıldırım, "Gelişmiş ülkelerin tamamında büyüme çok sınırlı kaldı. Ama Türkiye ardı ardına her yıl büyümeye devam etti. Türkiye'nin yıllık ortalama büyümesi son küresel krizden bu yana yüzde 5.6. İhracatta artış devam ediyor. İstihdamda artış devam ediyor. Şu örneği verirsen herhalde daha iyi anlaşılacak; küresel kriz boyunca dünyada 10 tane büyük proje yapılmış. Bu 10 büyük alt yapı projenin 6 tanesini Türkiye yaptı" ifadesini kullandı.