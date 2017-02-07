BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eıde'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
(Görüntülü Haber)Başbakan Yıldırım, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Eıde'yi kabul etti
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eıde'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
07 Şubat 2017 Salı 17:37
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