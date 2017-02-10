Özgür ALTUNCU-Hakime TORUN/İSTANBUL Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde görüştü. Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım ile Guterres'in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü (2)
Özgür ALTUNCU-Hakime TORUN/İSTANBUL Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde görüştü. Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım ile Guterres'in...
10 Şubat 2017 Cuma 23:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.