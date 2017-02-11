(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Antalya'da -2

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'na özel uçakla saat 10.30'da gelen Başbakan Yıldırım'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ve protokol mensupları karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da Antalya'ya geldi. Havalimanı VIP Salonu'nda kendisini bekleyen vatandaşların yanına giden Yıldırım, partililerin özçekim ricasını kırmadı ve bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, 'Vurur Yüze İfadesi 7/24 Ülkesi İçin Çalışan Başbakanların Bir Tanesi' diye pankart açtı. Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Kemer'deki Rixos Sungate Otel'e geçti. AKŞAM ANKARA'YA DÖNECEK Saat 15.00'te yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin kapalı spor salonundaki toplu açılış törenine katılacak Başbakan Yıldırım, saat 17.00'de bölge adliye mahkemesi binasının açılış töreninde bulunacak. Saat 19.00'da da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek Başbakan Yıldırım, Ankara'ya dönecek.