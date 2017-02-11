Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Antalya'da -2

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'na...

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'na özel uçakla saat 10.30'da gelen Başbakan Yıldırım'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ve protokol mensupları karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da Antalya'ya geldi. Havalimanı VIP Salonu'nda kendisini bekleyen vatandaşların yanına giden Yıldırım, partililerin özçekim ricasını kırmadı ve bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, 'Vurur Yüze İfadesi 7/24 Ülkesi İçin Çalışan Başbakanların Bir Tanesi' diye pankart açtı. Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Kemer'deki Rixos Sungate Otel'e geçti. AKŞAM ANKARA'YA DÖNECEK Saat 15.00'te yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin kapalı spor salonundaki toplu açılış törenine katılacak Başbakan Yıldırım, saat 17.00'de bölge adliye mahkemesi binasının açılış töreninde bulunacak. Saat 19.00'da da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek Başbakan Yıldırım, Ankara'ya dönecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.