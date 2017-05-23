ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'i kabul etti
ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i kabul etti.
23 Mayıs 2017 Salı 22:59
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