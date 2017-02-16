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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım 1.Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Üsküdar'daki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da katıldığı çeşitli programların ardından Üsküdar Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nı...

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Üsküdar'daki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da katıldığı çeşitli programların ardından Üsküdar Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Saat 17.00 sıralarında komutanlığa giren Başbakan Yıldırım'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Komutanlığın önünden geçen yolda araçların geçişi kontrollü bir şekilde sağlandı. Basına kapalı olarak geçekleştirilen programla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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