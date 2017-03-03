(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cizre'de esnaftan 'Evet' desteği istedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, olağanüstü güvenlik önlemleri altında esnafı ziyaret etti. Çocuklara tatlı ikram eden Şimşek, Cizreliler ile Kürtçe yaptığı sohbette, referandum için destek istedi. Bugün uçak ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve kalabalık partili grubu karşıladı. Olağanüstü güvenlik önlemleri altında Cizre'ye gelen Şimşek, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Kürtçe konuştuğu Cizreliler'den referandumda 'Evet' demeleri için destek istedi. Daha sonra Cizre Öğretmenevi'ne geçerek sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer ile öğlen yemeğinde biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yemek sonrası bir konuşma yaptı. İnsanların huzur, barış ve refahı hakettiği gibi güzel şehirlerde, güzel yaşam standartlarını da hakettiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu: "O nedenle bu şehri biz de terör örgütünün hendek siyaseti nedeniyle, ortaya çıkan kararları nitelerken, yeniden inşayı, çok güzel bir şekilde yapmaktır. Çok önemli, değerli kardeşlerim bir kere her şeyden önemli bunun altını çizmek istiyorum; Bin yıldır bu topraklarda Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bütün diğer eknik kökenden insanlarımız ile kardeşiz, baraberiz. Biz terör örgütü olmasa aslında buralarda Türkiye'nin en batısındaki gibi çok daha mürefeh, çok daha huzurlu, çok daha kalkınmış şehirlerimiz, hünerimiz olurdu. Bugün bir çok sorunun temelinde şiddet var, terör var. Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde sizde bilmiyorsunuz ne huzur olur, ne yatırım olur, nede arzuladığınız çercevede demokrasinin standarları iyileşir. Çünkü, silahların gölgesinde bu işler olmaz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde ilk defa bu hükümet döneminde biz çıktık, dedik ki; geçmişteki ret ve inkar siyasetine bir son veriyoruz. Kürtler bizim kardeşimizdir, vardır, dilleri, kültürleri, gelenekleri, en az bütün diğer etnik gruplar kadar, zengilikleri, tarih anlamında önemlidir ve başımızın üstünde yeri var. Yani biz ret ve inkar siyasetine, bu ülkede son verdik. Bu ret, inkar siyaseti 10 yıllar önce devam etmiş, bu bölgenin kalkınması için olağanüstü çaba gösterdik. Yani hiç bir dönem olmadığı kadar bu coğrafyada, bu bölgede biz eğitime yatırım yaptık. Cizre'de olsun, Şırnak'ta olsun, İdil'de olsun, Silopi'de olsun, diğer bazı illerimizde, mahallelerinde hendek siyaseti, çukur siyaseti, böyle siyasetlerden sonuç çıkmaz. Nitekim o çukurlara, o hendeklere hepsi gömüldü. Açık ve net olarak devlet iyi niyetle, bizim hükümetimiz bu sorunları çözelim, iyi niyetiyle açılan bütün alanları, atılan bütün adımları sonuna kadar istismar eden ve sadece şiddetten nemalan bir terör örgütünden bahsediyoruz."