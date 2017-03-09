(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bölücü terör örgütü bu referandumda 'hayır' diyor

Mesut MADAN/BURDUR, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Baktığınız zaman bölücü terör örgütü bu referandumda 'hayır' diyor. Bu bile yetmez mi? Bu bile bu yaptığımızın doğru olduğunu gösteriyor" dedi. Mehmet Şimşek, çeşitli program ve ziyaretlere katılmak üzere geldiği Burdur'da Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Şimşek, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Ziyaretin basına açık bölümünde konuşan Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak üzere değişik illeri ziyaret ettiklerini anımsatarak, geçen birkaç gün içerisinde Cizre, Şırnak, Bingöl, Gaziantep ve Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Valilik ziyaretinin ardından Gölhisar İlçesi'ne geçen Mehmet Şimşek, Gölhisar Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Canural'ı ziyaret etti. Sonrasında vatandaşla Çeşme Mahallesi Parkı'nda buluşan Şimşek, anayasa değişikliği paketine ilişkin konuştu. Türkiye'nin önemli bir dönüm noktası olan referandum için sandığa gidileceğini belirten Şimşek, "Kararımızı verirken referandumda oylayacağınız anayasa değişikliği paketi ülkemize ne getiriyor, ne tür faydaları olacak bunları anlamakta ve daha sonra da anlatmakta büyük bir fayda var" dedi. 'O MAHALLELERİ BAŞLARINA YIKTIK' Anayasa değişikliğinin kişisel ihtiraslarla durup dururken ortaya çıkmadığını, memleketin ihtiyacı olmasa cumhurbaşkanının, başbakanın ve kendilerinin böyle bir değişikliği milletin önüne getirmelerinin mümkün olmayacağını vurgulayan Şimşek, şöyle dedi: "Şunu yaşadık. Ak Parti hükümetleri güçlü hükümetler ama tek başına hükümetler garanti altında mı? 2015 haziran ayında hükümet kurulamadı. Yüzde 41 oy aldık ama mecliste çoğunluğu sağlayamadık. Türkiye geçici hükümetle idare edildi. O dönemde koalisyon kurulsaydı bugün Türkiye'nin hali ne olurdu? Bölücü terör örgütü 7 Haziran 2015 sonrasında 'hükümet zayıf olabilir' diye Güneydoğu'da bazı şehirlerin bazı mahallelerini işgale kalkıştı. O küstahlığı gösterdi. Güçlü bir hükümet olduğumuz için, 1 Kasım'da milletin teveccühünü kazandığımız için gittik o mahalleleri başlarına yıktık, kazdıkları hendeklerde, çukurlarda boğuldular." 'KİM DESTEK VERMİYOR BELLİ' Türkiye'nin güçlü kılınması için referandumun başarısı için çalışmak gerektiğini aktaran Şimşek, "Milliyetçi Hareket Partisi bunu gördüğü için, mevcut sistemin sıkıntılarını gördüğü için destek verdi. Kim destek vermiyor belli. Geçen hafta Şırnak, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Isparta'daydım. Baktığınız zaman bölücü terör örgütü bu referandumda 'hayır' diyor. Hem de o gittiğim yerlerde ciddi ciddi çalışıyorlar. Bu bile yetmez mi? Bu bile bu yaptığımızın doğru olduğunu gösteriyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha sonra Çavdır İlçesi'ne geçerek Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Uysal'ı ziyaret etti. Çavdır'dan sonra Tefenni İlçesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı MHP'li Ümit Alagöz tarafından karşılandı. Şimşek burada da vatandaşa 16 Nisan referandumuyla ilgili bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek daha sonra Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte işadamlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.